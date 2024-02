Kerstin Griese im Gespräch Correctiv-Reporter berichtet über Recherchen

„Dass so eine Bewegung entstand ist – damit haben wir nicht gerechnet“, erzählte Bensmann. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der Berichte habe gut gepasst. Denn das, was in Potsdam geplant wurde, habe für Erschrecken gesorgt. Das Ziel der dort versammelten AfD-Mitglieder, Rechtsextremen und Identitären sei ein monoethnischer Staat, sagte Marcus Bensmann. „Aber wo ist deren Referenz?“ Die DDR sei als Staat von einer Mauer abgeschirmt gewesen. „Das hat nicht gut funktioniert. Die großen Einwanderungsländer – USA, Australien – sind alles Erfolgsgeschichten“, betonte der Investigativjournalist.