Kindertheater in Ratingen Clownstheater erzählt im Lux Geschichte über das Zubettgehen

Am liebsten geht Grimm früh ins Bett, liest noch ein bisschen in seinem Märchenbuch und dann wird geschlafen. Geht aber nicht, denn da ist Gebrr. Und Gebrr will mal wieder nicht ins Bett, ist nicht müde, hat Hunger, hat Angst allein im Bett und findet eine Ausrede nach der anderen, um ja nicht schlafen zu müssen. Obwohl Grimm so müde ist, muss er Gebrr mal wieder ein Märchen vorlesen, und zwar das Märchen von Schneewittchen. Und wie es bei den beiden so geht, sind sie bald mittendrin in der Geschichte: Da tummeln sich Schneewittchen, die böse Stiefmutter, der Jäger, die sieben Zwerge und der Prinz in ihren Betten und an Schlaf ist nicht zu denken…