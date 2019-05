Ratingen : Ratingen Classic führt durch die Region

Ratingen (RP) Am Muttertag – in diesem Jahr der 12. Mai – startet die 9. Ratingen Classic, eine touristische Ausfahrt mit historischen Fahrzeugen bis Baujahr 1989.

Die Oldtimerrallye startet um 10 Uhr beim Autohaus Sahm in Ratingen an der Boschstraße. Dort treffen ab 8 Uhr die Teilnehmer ein und bereiten sich auf den Start vor. Für Zuschauer eine gute Gelegenheit die Fahrzeuge in Ruhe zu bewundern und Benzingespräche zu führen. Pünktlich um 10:01 Uhr startet das erste Fahrzeug. Als erste Aufgabe fahren die Teilnehmer eine Geschicklichkeitsprüfung bei cleanline car wash in Tiefenbroich.