Trödelmarkt Schnäppchenjagd in der Ratinger Innenstadt

() Was für den einen zum Staubfänger mutiert, kann für einen anderen ein langgesuchtes Fundstück sein. Deshalb hat der Werbering City Kauf jetzt eine gute Nachricht für Hobbytrödler: Der beliebte Ratinger Trödelmarkt auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone der Ratinger Innenstadt sowie im Arkadenhof findet auch in diesem Jahr wieder am ersten Sonntag im Mai statt.