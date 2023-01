Ratinger Werbering City-Kauf: Vorsitzender macht Schluss

Ratingen · Im Oktober dieses Jahres wird Bernd Schultz 65 Jahre alt. Andere denken an einen kompletten Ruhestand. Nicht so der Buchhändler, der auch Direktor des Tragödchens ist. Er will aber nicht weiter Chef des City-Kauf bleiben.

18.01.2023, 11:27 Uhr

Bernd Schultz in seinem Buchcafé Peter und Paula: Er will die Vorstandsarbeit beim City-Kauf in jüngere Hände geben. Foto: Achim Blazy (abz)