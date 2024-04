Konzert in St. Peter und Paul Chorsingschule präsentiert A-cappella-Gesang

In der Kirchengemeinde St. Mariä Himmelfahrt musizieren regelmäßig verschiedene Chorgruppen. Dadurch kann allen Musikinteressierten im Alter von fünf bis 70 Jahren ein Forum geboten werden, sich in einer Chorgruppe aktiv zu beteiligen. Die Hauptaufgabe aller Gruppen ist die Gestaltung der Gottesdienste, nicht nur an besonderen Festtagen, sondern auch regelmäßig während des Jahres. Der Kammerchor der Chor Singschule Himmelfahrt hat sich 2016 aus ambitionierten Sängerinnen der Jugendkantorei gebildet und erarbeitet über deren Proben hinaus anspruchsvolle gleichstimmige Literatur. Jetzt ist er zu Gast in Ratingen.