Konzert in der Stadthalle Chor interpretiert Pop- und Rocksongs

Der 2018 beim WDR-Landeswettbewerb ausgezeichnete „Beste Chor im Westen“ vertrat Deutschland beim „Eurovision Choir of The Year 2019 “ in Göteborg, wo BonnVoice mit ausgefeilten Volksliedarrangements dieses Genre international hochkarätig präsentierten und Lust auf mehr machten. BonnVoice ist zudem Gewinner weiterer erster Preise, zuletzt auf dem Deutschen Chorfest 2022 in Leipzig in der Kategorie Folklore/Weltmusik.