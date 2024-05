Dreiste Autodiebe in Ratingen Chevrolet Camaro bei Probefahrt gestohlen

Nachdem ein 44-jähriger Besitzer eines weißen Chevrolet Camaro sein Fahrzeug auf einer Online-Plattform zum Verkauf angeboten hatte, erschienen am Donnerstagnachmittag zwei vermeintliche Kaufinteressenten. Nach einer Probefahrt wurde das Auto gegen 18.15 Uhr für eine weitere Begutachtung an der Autobahnunterführung zur A44 an der Mettmanner Straße geparkt. Während der Halter den Kofferraum öffnete, stieg das Duo plötzlich in das Cabriolet ein und entfernte sich fluchtartig mit dem zehn Jahre alten weißen Chevrolet mit einem auffällig grau-roten Rallyestreifen über die A44 in Richtung der Autobahn A3.