Auf dem Weg zur eigenen Firma Schüler entwickeln Ideen für die Welt von Morgen

Klimaschutz und Nachhaltigkeit hat die Umweltschutzgruppe vom Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises in Bonn-Duisdorf ohnehin im Blick, aber sich mit einer eigenen Idee selbstständig machen? Mit der Ausschreibung des diesjährigen Changes Award freundeten sich fünf Schüler mit dem Gedanken an, ein Start Up zu gründen. Seitdem rauchen die Köpfe.