Impulse für die Zukunft gesucht Jugendliche entwickeln innovative Ideen

Am vergangenen Freitag startete in der Deutschlandzentrale von Mitsubishi Electric in Ratingen der Changes Award 2024, ein Schülerwettbewerb, der Jugendliche aus ganz NRW herausfordert. Unter dem diesjährigen Motto „Generation Zukunft – Nachhaltige Ideen, die unser Leben verändern“ sind Schüler der Oberstufe NRW-weit aufgerufen, innovative Lösungen zu entwickeln. Der Changes Award findet in diesem Jahr unter der Schirmfrauschaft von Mona Neubaur, Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen statt.