Carl Friedrich von Weizsäcker-Gymnasium Ratingen : Wie Sonnenstrom vom Schuldach kommt

Ratingen Die Stadt Ratingen beteiligt sich am Wattbewerb“ und will weitere Solardächer auf öffentlichen Gebäuden installieren. Aber auch Privatleute können mitmachen.

Fossil Free Karlsruhe hat mit Unterstützung der Parents for Future Germany und Fridays for Future Germany den „Wattbewerb“ ins Leben gerufen, der als Challenge zwischen deutschen Städten in zwei Kategorien (Großstädte ab 100.000 Einwohner und Städte bis 100.000 Einwohner) stattfindet. Ziel ist, dass möglichst viele Dächer mit PV-Anlagen ausgestattet werden. Die Aktion startet in diesem Frühjahr und endet, sobald die erste teilnehmende Großstadt ihre installierte PV-Leistung je Einwohner verdoppelt hat.