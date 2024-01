Politik in Ratingen CDU wirft Bürger Union schlechten Stil vor

„Es ist bemerkenswert, mit welchem Selbstbewusstsein die BU in ihrer jüngsten Veröffentlichung einzelne, nicht mehrheitsfähige Punkte des Haushaltes kritisiert. Die BU hat, das muss mit aller Deutlichkeit gesagt werden, den Haushaltsentwurf 2024/2025 in Gänze abgelehnt, ohne zuvor Gespräche zum Haushalt zu führen. Hätte die BU sich ihrer politischen Verantwortung gestellt, sich in Verhandlungen für konsensfähige Lösungen zu begeben, wären einige der bemängelten abgelehnten Vorhaben sicher verhandelbar gewesen.