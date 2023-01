VHS Ratingen Volkshochschule soll modernisiert werden

„Wir waren sehr erfreut, dass die neue Leiterin der VHS, Britta Jansen, unserem Antrag so positiv gegenüberstand und zusagte, die gemachten Vorschläge inhaltlich in Kursprogramm und Ausrichtung der VHS zu integrieren“, erläutert Margret Paprotta, CDU-Ratsfrau und Vorsitzende des Schulausschusses. „Wir wollen hier gemeinsam das Angebot weiterentwickeln“, so Paprotta weiter.