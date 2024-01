Politik in Ratingen CDU Neujahrsempfang mit Chef der Staatskanzlei

Der Gastredner Nathanael Liminski, Bundes- und Europaminister und Chef der Staatskanzlei NRW, machte in seinem Impulsreferat zum Thema „Regierungshandeln in Krisenzeiten – Worauf es im Jahr 2024 ankommt.“ deutlich, dass die Europawahl am 9. Juni eine Richtungswahl für Europa sein werde. Dabei gehe es nicht um die Frage „Europa ja oder nein“, sondern wie Europa weiter gestaltet wird. Denn Europa könne sich nur in geeinter Form vor den Machtansprüchen von Russland und China behaupten. Dies gelte erst recht bei einem zu befürchtenden geringeren Engagement der USA für Europa und insbesondere auch bei der Verteidigung der Freiheit in der Ukraine. Er richtet einen Appell an die Anwesenden, dass alle Demokraten lauter werden müssen und stärker öffentlich für Demokratie und Freiheit eintreten müssen. Sie sollten unbedingt zur Wahl gehen, um Demokratie und Freiheit auch zu wählen. Bei dieser Europawahl werde entschieden, ob die demokratischen Kräfte stark werden oder extremistische Parteien unsere Demokratien in Europa aushöhlen könnten.