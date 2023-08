Kommunalpolitische Vereinigung Eine neue Aufgabe für Jan Heinisch

() Die CDU im Kreis Mettmann gibt bekannt, dass der CDU-Kreisvorsitzende Jan Heinisch mit überwältigendem Ergebnis (mit 83,23 Prozent) zum Stellvertretenden Vorsitzenden der Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) NRW gewählt wurde. In der neuen Rolle wird Heinisch, der selbst 13 Jahre hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Heiligenhaus war, eine wichtige Position bei der Vertretung und Förderung der kommunalen Interessen in Nordrhein-Westfalen einnehmen. Die Christdemokraten im Kreis Mettmann sind überzeugt, dass seine Erfahrung und seine Ideen den Auftrag der KPV, die kommunale Politik in NRW zu fördern, vorantreiben werden.