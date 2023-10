Gegen den Dauerstau A 44-Weiterbau: CDU Homberg startet Postkartenaktion

Damit der Lückenschluss auch zügig umgesetzt wird, verteilen die Vorstandsmitglieder der CDU Homberg am Mittwoch, 18.Oktober, Postkarten an die Bürger, die morgens und nachmittags im Homberger Stau stehen. Die Karten sollen anschließend an den Bundesverkehrsminister Wissing geschickt werden mit der Aufforderung: „Handeln Sie jetzt und sorgen für einen schnellstmöglichen Baufortschritt!“