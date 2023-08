Bürgerversammlung in Hösel Bürger löchern Verwaltung mit Fragen

Bereits im Vorfeld hatten die Veranstalter sich umgehört, was den Bürgern unter den Nägeln brennt, und die Themen in drei Bereiche gegliedert, die sukzessive abgearbeitet wurden: Wirtschaft, Schule und Bauprojekte. Die Gäste tasteten sich vorsichtig heran und wollten wissen, ob die angespannte Haushaltslage der Stadt sich auch auf Projekte in ihren Stadtteilen auswirke. Bürgermeister Klaus Pesch gab eine klare Antwort: „Ja.“ Es folgte ein „Komma, aber“. Pesch sparte nicht mit Zahlen und erklärt, wie es überhaupt zu dieser unerfreulichen Lage kam. Das Ergebnis werden auch die Höseler zu spüren bekommen. „Der Verwaltungsvorstand sucht nach Einsparmöglichkeiten“, so Pesch. Verglichen mit der Gesamteinwohnerzahl Ratingens stünden in Hösel vergleichsweise viele Investitionen an. Er versicherte jedoch, dass die Stadt an den Investitionen für Kitas und Schule nicht rütteln werde.