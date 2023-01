ÖPNV in Ratingen CDU fordert Fahrradständer an geeigneten Haltestellen

Diese Umstände sind lange bekannt. Daher haben die Christdemokraten im Herbst des vergangenen Jahres gemeinsam mit der SPD eine große Haltestellenoffensive beantragt. Tenor damals: mehr Wetterschutz und Sitzmöglichkeiten, durchgehende Barrierefreiheit und digitale Abfahrtsanzeiger (dynamische Fahrgastinformation, DFI) sowie Fahrradständer an geeigneten Haltestellen. Die beiden Parteien beantragten damals, dass die Verwaltung einen Umsetzungsweg im ersten Halbjahr 2023 aufzeigen möge. Die CDU-Fraktion im Bezirksausschuss Hösel/Eggerscheidt fragt nun einen ersten Sachstand an und möchte zudem noch einen Vorschlag an die Verwaltung herantragen: „Besonders in Stadtteilen wie Hösel und Eggerscheidt bewegen sich die Linien entlang von Hauptstraßen, an denen die Menschen aber häufig nicht wohnen. Die Haltestellen sind daher nicht für alle gut zu erreichen“, erklärt Michael Droste, CDU-Ratsherr und Vorsitzender des Bezirksausschusses. „Wir möchten daher den Nutzen von Fahrradabstellanlagen an Haltestellen unterstreichen, da sie den Einzugsbereich und die Erreichbarkeit deutlich verbessern und gleichzeitig ein sicheres Abstellen der oft hochwertigen Räder ermöglichen“, ergänzt Droste.