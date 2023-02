Besuch an der Gothaer Straße Sprach-Kita: Der Schlüssel für Chancen

Nach dem Termin sind sich beide Politiker einig, dass Sprachförderung in den NRW-Kitas auch nach Ablauf des Programms stattfinden soll. „Über Art und Ausgestaltung muss in der Landesregierung und Politik beraten werden – ich werde mich allerdings dafür einsetzen, dass die Einrichtungen frühzeitig Planungssicherheit haben und es nicht zu vergleichbaren Situationen wie im vergangenen Jahr kommt“, so Heinisch. Heins ergänzt: „Wir investieren in Ratingen Millionenbeträge in die Erweiterung, den Neubau und die Sanierung von Kindertageseinrichtungen und Schulen. Dies bringt aber ohne gute Bildung in den Einrichtungen nichts. Ich bin sehr dankbar, dass wir in Ratingen gut über alle Ebenen zusammenarbeiten.“