Caritas vermittelt Lernpatenschaften „Ich habe Vertrauen in meine Fähigkeiten gewonnen“

Ein fremdes Land, eine neue Kultur und nicht zuletzt eine völlig unbekannte Sprache – im Jahr 2015 flüchtete Hindrin, damals gerade 14 Jahre alt, mit ihrer Familie vor dem Terror des IS aus dem Nordirak und landete in einer Flüchtlingsunterkunft in Ratingen. Keine einfache Situation für die junge Frau. Hindrin startete in der Einstiegsklasse für Geflüchtete. Doch sie hatte tatkräftige Unterstützung. Eine Lernpatenschaft brachte Hindrin auf die Erfolgsspur.