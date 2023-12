Caritas Ratingen Lernpaten eröffnen Schülern neue Chancen

Gesucht werden nun Menschen jeden Alters, die Interesse an einer Lernpatenschaft, sei es analog oder digital, haben. Voraussetzung sind Flexibilität, Freude an der Wissensvermittlung, die Begleitung eines Kindes und etwa ein bis zwei Stunden Zeit pro Woche. Die Caritas-Koordinatorin bereitet auf die Aufgabe vor, berät und begleitet, bietet Schulungen und Seminare für Ehrenamtliche an und hat immer ein offenes Ohr.