Chancen schaffen - Frieden wahren Stabile Rahmenbedingungen für den sozialen Arbeitsmarkt

Rock und Rolli, die Möbelkammer und die Radstation am Ostbahnhof sind vielen Ratingern bekannt. In diesen sozialen Betrieben des SkF Ratingen haben aktuell über 20 langzeitarbeitslose Menschen die Gelegenheit, sich gesellschaftlich einzubringen und ihre Arbeitskraft wieder zu entdecken. Denn Arbeit schafft nicht nur Teilhabe, sondern auch Zufriedenheit und stärkt das Selbstwertgefühl. In den Teams vor Ort kommen Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen, um gemeinsam mit Unterstützung der Mitarbeiter des SkFs an ihrer zweiten Chance zu arbeiten.