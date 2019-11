Ehrenamt : Basteln, Werkeln, Naschen und Kennenlernen

Ratingen Großes Treffen mit Lernpaten, Kindern und Ehrenamtlichen im Pfarrzentrum Heilig Geist.

(RP) Etwa 60 Lernpaten, Kinder und Eltern, Geflüchtete, Ehrenamtliche und Caritas-Mitarbeiter trafen sich jetzt, um im Pfarrzentrum Heilig Geist einen kreativen Nachmittag zu verbringen. Eingeladen hatten Caritas-Lernpatenschaften, Caritas-Flüchtlingshilfe, Ehrenamtskoordination und das BIWAQ-Projekt InWESTment plus.

An vielen Tischen und in der Küche herrschte reges Treiben. Kinder und Erwachsene bemalten Stoffbeutel, gestalteten bunte Lesezeichen und Perlenketten. Kartenständer aus Korken und Draht sowie Schlüsselanhänger aus Stücken alter Fahrradketten wurden in einer kleinen „Upcycling Werkstatt“ angefertigt.