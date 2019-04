Comedy : Captain Comedy ankert im Homberger Treff

Homberg Michael Eller hat auf über 40 Reisen mit den Schiffen der Aida-Flotte als Komiker die Gäste bespaßt.

(RP) Der Klabautermann der deutschen Comedy-Szene, Michael Eller, packt im Homberger Treff aus: „Ahoi, die Kreuzfahrer kommen“. Es geht um alle möglichen, meist aber die eher unmöglichen Varianten menschlichen Verhaltens in den schönsten Wochen des Jahres – dem Urlaub auf einem Luxus-Liner. Mit analytischer Beobachtungsgabe und außerordentlichem Geschick für Wortwitz und Komik nimmt der Zen-Meister der Dialekte sein Publikum mit auf seine irrwitzige Reise aus Erlebtem und Beobachtetem rund um die Welt und wechselt dabei spielerisch von bildhaftem Blödsinn über bitterböse Satire, messerscharfem Sarkasmus bis hin zu eloquenter Sprachakrobatik. Michael Eller hat auf über 40 Reisen mit den Schiffen der Aida-Flotte als Komiker die Gäste bespaßt.

Termin: Samstag, 4. Mai 2019, 20 Uhr, Homberger Treff in Ratingen, Herrnhuter Straße 4. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Kartenvorverkauf: Lotto-Postagentur Tekampe, Ostring 1a in Homberg-Nord. Kartenreservierung: Inge Komossa, Telefon 02102-51366 oder per E-Mail: ingeborg.komossa@gmx.de.