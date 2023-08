Neu auf dem Wochenmarkt Die rollende Konditorei bringt süße Versuchungen

Seitdem ist das Café Sprenger in der Region unterwegs, um frische Torten, saisonalen Kuchen und allerhand Leckereien auf den Wochenmärkten anzubieten. Die Idee kam bei den Kunden so gut an, dass inzwischen ein zweiter Marktwagen durch die Lande tourt. Der Ratinger Wochenmarkt ist eine neue Station im Fahrplan des Café Sprenger, das seinen Stammsitz in Essen Stadtwald hat und gerade 90-jährigen Geburtstag feiert. Immer donnerstags rollt das farbenfrohe Gefährt an, bald auch samstags.