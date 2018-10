Ratingen: Café Feit gewinnt Schaufenster-Wettbewerb

So sieht das Sieger-Schaufenster 2018 aus. Foto: RMG Ratingen

Ratingen Passanten und Kunden in der Innenstadt und Lintorf hatten die Auswahl.

(RP) Bereits zum vierten Mal hatte die Ratingen Marketing GmbH (RMG) die Einzelhändler zur Teilnahme am Schaufensterwettbewerb „ Ratinger Fenster“ aufgerufen. So waren dann auch die Schaufenster von insgesamt 19 teilnehmenden Geschäften in der Innenstadt und Lintorf passend zum diesjährigen Motto „Unsere Stadt - Unsere Vereine“ gestaltet.