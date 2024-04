Café Comic wird 40 Jedes Möbelstück erzählt eine Geschichte

Info

Veranstaltungen Den 40. Geburtstag feiert das Café Comic an der Düsseldorfer Straße 49 mit einer ganzen Veranstaltungsreihe. Am Samstag, 13. April, ab 20 Uhr lässt das Café die Zweitausender Jahre wieder aufleben. Weiter geht es mit einem Metal-Abend am Freitag, 19. April, einer Party als Hommage an die 2010er-Jahre am Samstag, 20. April, einem Luftgitarrenwettbewerb am Donnerstag, 25. April und der Comic-Geburtstagsfeier am Samstag, 27. April.

Öffnungszeiten Mittwochs und donnerstags 19 bis 1 Uhr, freitags und samstags 20 Uhr bis 5 Uhr. Im Sommer wird der Biergarten geöffnet.