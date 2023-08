Speestraße gesperrt Lintorfer Dorffest verursacht Straßensperrungen

Die Busse der Linie 751 fahren in Richtung Düsseldorf ab der Haltestelle „Lintorf, Friedhof“ eine Umleitung. Die Haltestellen „Am Gierath“ und „Am Sonnenschein“ werden an die Haltestelle „Am Schumannsdieken" der Linie 752 verlegt. Die Haltestellen „Lintorf, Sportplatz" und „Lintorf, Rathaus“ entfallen, bitte stattdessen die Haltestelle „Am Löken“ nutzen. Die Busse fahren in Richtung Ratingen Hösel S ab der Haltestelle „Wieselweg“ eine Umleitung. Die Haltestelle „Am Löken“ wird an die Haltestelle „Am Löken“ der Buslinie O16 in Richtung Am Kessel verlegt. Die Haltestelle „Lintorf, Rathaus“ wird auf den Konrad-Adenauer-Platz verlegt, vor die Einmündung Lintorfer Markt.