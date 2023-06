Erinnerungen an die Schulzeit Ratinger baut Schulbus im Kleinformat nach

„Das war eine schöne Zeit, an die ich gute Erinnerungen habe“, schwärmt Veit Kornberger. Jeden Tag legte der damals junge Ratinger den Schulweg von Hösel nach Eggerscheidt mit einem Schulbus zurück. Für ihn war es nicht irgendein Bus. Es war eher das Tor zur großen weiten Welt, das sich plötzlich öffnete. Jeden Morgen wurde das Gefährt mit Spannung erwartet. Welcher Typ mit welcher Lackierung würde wohl diesmal um die Ecke biegen, um die Schüler an ihren Bestimmungsort zu bringen? In Erinnerung an diese Zeit baute Veit Kornberger jetzt seinen Schulbus als Modell nach.