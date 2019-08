Familie : Bunter Start im Bildungswerk

Ratingen In einigen Kursen gibt es noch freie Plätze.

(RP) Erholt und gut gelaunt startet das Evangelische Familienbildungswerk in Mitte in das zweite Halbjahr. Wie gewohnt gibt es eine bunte Auswahl an Angeboten. Die Adressaten hierbei sind so vielfältig wie das Programm selbst: unter anderem (werdende) Eltern mit Babys und Kleinkindern, Alleinerziehende, Senioren, Bewegungsfreudige und Kreative.