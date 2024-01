Forum Lotsenpunkt in Ratingen Forum.Lotsenpunkt sucht Verstärkung

() Das Forum.Lotsenpunkt, das neue Bürgerzentrum in der Düsseldorfer Straße 38, öffnete seine Türen im August vergangenen Jahres in den Räumen des ehemaligen Gasthauses Zum Hirsch. Seitdem bietet das Zentrum in den umgestalteten Räumen seinen Besuchern Workshops und Vorträge, kulturelle Veranstaltungen und Nachbarschaftskontakte. Jetzt sucht das Forum.Lotsenpunkt nach weiteren Engagierten für seine Hauptangebote „Offene Tür“ und „Lotsenpunkt“, die das bestehende Team verstärken.