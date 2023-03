Comedy in Homberg Humoristische Seitenhiebe des Landwirts Schulte-Brömmelkamp

Der Bürgerverein Ratingen-Homberg präsentiert am Samstag, 18. März, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Homberger Treff, Herrnhuter Straße 4 in Ratingen-Homberg Comedy und Kabarett vom Bauernhof mit Bauer Heinrich Schulte-Brömmelkamp aus Kattenvenne. Der Agrarökonom erzählt von seiner Frau Erna, den Problemen mit dem nicht vorhandenen Geld, von der pubertierenden Enkeltochter Evelyn, Stammtischtreffen mit Nachbar Willem und natürlich von der Landwirtschaft. Was kann aktueller sein? Selbstverständlich bekommt die aktuelle Politik auch ihr Fett weg. In den Geschichten vom Lande wird deutlich, dass Bauer Heinrich zwar die Hosen zu Haus anhat, das „Sagen“ aber hat seine Frau. Eintrittskarten zum Preis von zwölf Euro gibt es im Vorverkauf bei der Lotto-Postagentur Jo Schänk, Homberg-Nord, Ostring 1a. Kartenreservierungen sind auch bei Inge Komossa, Telefon 02102/51366 oder per E-Mail möglich.