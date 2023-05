Angebot im Stadtteil So aktiv ist der Bürgerverein Homberg

Worin liegen die Schwerpunkte? Wie in den Jahren vor den Beeinträchtigungen durch die Covid-Pandemie konzentrierte sich die Vereinsarbeit im abgelaufenen Kalenderjahr erfreulicherweise wieder primär auf die Verwaltung und Bewirtschaftung des Homberger Treffs, also auf die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Weiterführung bestehender Kurse und die Einrichtung neuer Kursangebote für die Bürger. Der Homberger Treff war nach befristeten Schließungen in den Jahren 2020 und 2021 im vergangenen Jahr erstmals wieder ganzjährig geöffnet. Der Bürgerverein bietet zum jetzigen Zeitpunkt 16 Kursangebote und Gruppentreffen im Homberger Treff an. Die Teilnehmer- und Besucherzahl der Kurse und Veranstaltungen war wieder erfreulich hoch. Allein zu den festen Gruppen und Kursen kommen pro Woche regelmäßig mehr als 300 Besucher. Nach wie vor legt man großen Wert auf Angebote für alle Altersbereiche.