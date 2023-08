Bürgerschützen Hösel Hösel hat einen neuen König

() Der Feuerwehrplatz in Hösel war hergerichtet, Bier und Grillgut kaltgestellt, die Musik organisiert. Zum zweiten Mal startete der HBSV seine Party mit Open Air-Charakter, um damit ein offeneres und ungezwungeneres Fest zu garantieren. So die Idee. Gutes Wetter war zwar bestellt, doch irgendwie gab es diesmal einen Knoten in der Leitung zu Petrus, der es am Freitagabend nicht ganz so gut meinte mit den Feiernden.