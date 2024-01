Waldfreunde Ratingen/ Düsseldorf „Der Zustand des Waldes ist alarmierend“

Die Vertreter von Greenpeace nahmen diese Information gerne mit und werden diese Beispiele in ihrer weiteren Arbeit zum Erhalt und der Wiederherstellung ursprünglicher Waldflächen in Deutschland mitnehmen. Der Wald, der sich im Privatbesitz befinde, sei von starkem Kahlschlag betroffen, bestehend aus überwiegend Nadelbäumen und Birken. Die Bäume würden zu schnell entnommen, dadurch habe der Wald den zunehmenden Stürmen des Klimawandels nichts entgegenzusetzen, so Greenpeace Düsseldorf.