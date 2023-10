Bezirksausschüsse Hösel und Homberg Wilhelm-Busch-Schule stößt an ihre Grenzen

So fürchtet die Bürger Union, dass mit Beginn des kommenden Schuljahrs die Wilhelm-Busch-Schule in Hösel an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Dies führe in Elternkreisen zu großer Verunsicherung, so die Fraktion. „Zum einen fragen sich Eltern, die darauf angewiesen sind, ob sie mit hinreichenden OGS Plätzen rechnen können. Zum anderen fragen sich Eltern aus Eggerscheidt, auch aufgrund unglücklicher Kommunikation mit den Kitas, ob ihre Kinder überhaupt einen Platz an der Wilhelm-Busch-Schule bekommen“, gibt die BU zu bedenken.