Ratingen : Bürger Union will Warnwesten für Kinder

Bürger Union will Warnwesten für Kinder

Ratingen (RP) Die Fraktion der Bürger Union (BU) setzt sich für mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei den Kleinsten ein. Die Verwaltung wird gebeten, bis zum Start des nächsten Schuljahres bzw. Kindergartenjahres im August 2020 zu prüfen, wie eine kostenfreie und vollständige Ausstattung aller Ü3- Kinder und Schulanfänger mit reflektierenden Warnwesten oder reflektierenden Überwürfen realisiert werden kann.

Die BU hat bereits im Sommer 2019 die Verwaltung durch einen Antrag beauftragt, durch verschiedene Maßnahmen die Schulwegsicherung in Ratingen zu optimieren. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist das Risiko für die kleinsten Verkehrsteilnehmer jedoch besonders hoch. Es legen leider immer noch viel zu viele Kinder in dunkler Kleidung den Weg zur Kita oder Grundschule zurück und sind hierdurch wegen ihrer schlechten Erkennbarkeit im besonderen Maße unfallgefährdet. Durch das Tragen reflektierender Westen ist ein Radfahrer oder Fußgänger jedoch ganz deutlich früher für andere Verkehrsteilnehmer erkennbar und viele schwere Unfälle könnten auf diese Weise vermieden werden.