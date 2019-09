Umweltpolitik : BU fordert Klimacheck für Ratingen

Ratingen Die Bürger-Union lehnt die Ausrufung eines symbolischen Klimanotstandes ab und setzt auf konkrete Aktionen.

Voigt: „Bisher haben 26 Kommunen und Kreise in NRW den sogenannten Klimanotstand ausgerufen. Damit erkennen die Kommunen an, dass es eine Klimakrise gibt und mehr getan werden muss, um sie zu begrenzen. Mit dem Begriff des Notstands wird im rechtlichen Kontext ein Ausnahmezustand verbunden, der es der Exekutive erlaubt, sofort auf Naturkatastrophen, staatsgefährdende Straftaten oder andere unüberschaubare Lagen zu reagieren.“

Der Begriff „Notstand“ suggeriere, dass sich Stadt oder Gemeinde im Interesse des Klimaschutzes über geltendes Recht hinwegsetzen können: „Das ist natürlich nicht der Fall. Die Kommune hat das Recht auf kommunale Selbstverwaltung, also das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln.“

In diesem Konzept solle auch der Klimacheck festgelegt werden, fordert die BU: Zukünftig sollen alle Maßnahmen, insbesondere Flächennutzungs-, Bebauungspläne sowie Neubau- und Sanierungsmaßnahmen und Ausschreibungen auf ihre Klimarelevanz hin überprüft werden. Die damit verbundenen Kosten für zusätzliches Personal seien in einer Vorlage darzustellen, damit im Rahmen der Haushaltsberatung gegebenenfalls eine Stellenplanerweiterung beschlossen werden könne.

Auch solle die Verwaltung ein „Klimafolgenanpassungskonzept“ erarbeiten. Dieses soll die langfristige Ausrichtung der Stadt Ratingen in Bezug auf die Klimafolgenanpassung strategisch festlegen. „Ziel sollte, neben der Sicherung und Verbesserung der Lebensqualität der Bürger, auch der langfristige Erhalt der Standortattraktivität, der Wettbewerbsfähigkeit und guter Arbeitsbedingungen in Ratingen sein. Hier sind unter anderem zu denken an den Erhalt und die Erweiterung von Luftschneisen und erweiterte Maßnahmen als Vorsorge gegen Starkregenereignisse“, so Voigt in seiner Begründung.