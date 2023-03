Planungen für die Ortsmitte Dialog zur Umgestaltung in Lintorf startet

Die Stadt Ratingen möchte wie mehrfach berichtet die Speestraße in Lintorf und damit die Ortsmitte umgestalten. Dabei geht es um eine Aufwertung des Raums in Bezug auf Mobilität und Aufenthaltsqualität. Auch der Bau einer Bahnunterführung an der Kalkumer Straße und die Einrichtung eines Haltepunktes in Lintorf sind geplant.