Blühendes Lintorf Werbegemeinschaft verkauft Blumensamen

Zur weiteren Finanzierung wird die Werbegemeinschaft am Samstag, 20. April, und am Samstag, 11. Mai, jeweils in der Kernzeit von 10 bis 12 Uhr, auf dem Lintorfer Markt Blumensamentütchen verkaufen. Die Einnahmen werden zu 100 Prozent für Aktionen rund um „Blühendes Lintorf“ genutzt und dienen somit der Unterstützung der Kinderaktionen sowie der Lintorfer Flora.