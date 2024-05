Europawahl am 9. Juni Briefwahlbüro öffnet am 6. Mai

Das Alter für die Wahlberechtigung bei Europawahlen ist erstmals für die Wahl im Jahr 2024 von bisher 18 auf 16 Jahre herabgesetzt worden. Über 60 Millionen Wahlberechtigte in Deutschland erhalten die Benachrichtigungen zur 10. Wahl zum Europäischen Parlament, wobei der Anteil an Briefwählern stetig steigt. Gaben bei der ersten deutschlandweiten Erfassung der Briefwähler im Jahr 1994 noch 10,9 Prozent der Wähler ihre Stimme per Briefwahl ab, so ist der Wert bis 2019 auf 28,4 Prozent gestiegen. Bei der letzten Bundestagwahl 2021 lag der Anteil der Briefwähler sogar bei 47,3 Prozent.