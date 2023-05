Gedenkfeier Erinnerung an ermordete Zwangsarbeiter

Es gibt einen etwa achtminütigen Schwarz-Weiß-Film, der 1997 in britischen Militärarchiven auftauchte und Geschehnisse aus dem Frühjahr 1945 in Ratingen dokumentiert. Als er erstmals gezeigt wurde, kommentierte die damalige Leiterin des Stadtarchivs, Dr. Erika Münster-Schröer, den Inhalt so: „Mitten in Ratingen gab es Verbrechen gegen die Menschlichkeit und nicht nur in den entlegensten Winkeln des Ostens.“ Gemeint war die Ermordung von elf verschleppten Zwangsarbeitern, die aus Holland, Russland, der Ukraine und aus Polen stammten.