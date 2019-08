Schule und Verkehr : BU will die Zahl der Eltern-Taxis reduzieren

Tempo 30 ist vor Schulen, Kitas und Seniorenheimen in Ratingen geboten. Die Bürger Union will mehr für Sicherheit im Straßenverkehr tun. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Schulwege in Ratingen sollen sicherer werden. Und die Kinder und Jugendlichen sollen selbstständig zur Schule gehen.

(JoPr) Die Bürger Union (BU) will die Zahl der Elterntaxis deutlich reduzieren. In einem Antrag für den nächsten Schulausschuss fordert Fraktionschef Rainer Vogt, nach Lösungen für mehr Sicherheit auf den Schulwegen zu suchen.

Die Verwaltung solle Möglichkeiten darstellen, „wie zukünftig in Ratingen die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die ihren Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad zurücklegen, nachhaltig gesteigert werden“. Er regte auch die Teilnahme am jährlich stattfindenden bundesweiten Aktionstag „Zu Fuß zur Schule und zum Kindergarten“ an. Außerdem solle die Verwaltung Schulwegplänen beziehungsweise Kinderverkehrsstadtpläne für sichere Schulwege entwickeln. Auch solle die Stadt die Erfahrungen anderer Kommunen mit einer „Schulweg-App“ prüfen. In einer Schulleiterkonferenz sollen Erfahrungen mit Aktionen zur Schulwegsicherung ausgetauscht werden.