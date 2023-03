Lesefutter Dumeklemmerstiftung stellt Bücherschrank auf

DKS-Projektleiter Erhard Raßloff: „Dies ist der dritte öffentliche Bücherschrank der Dumeklemmerstiftung in Ratingen. Der erste wurde 2013 in Ratingen Mitte und der zweite 2014 in Ratingen West aufgestellt. Beide Bokxen, so werden diese Bücherschränke genannt, erfreuen sich großer Beliebtheit. So ist es kein Wunder, dass die vierte Bokx bald in Planung geht. Diese soll in Hösel errichtet werden. Doch um dies realisieren zu können, müssen wir noch mit der großen Sammeldose rumgehen und auch einen geeigneten Standort bestimmen.“