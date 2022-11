Initiative der Dumeklemmer-Stiftung : Bücherschrank für Lintorf geplant

So könnte es demnächst an der Speestraße aussehen. Foto: dumeklemmerstiftung

Lintorf Die Dumeklemmer-Stiftung betreibt bereits zwei solcher Stationen: eine in Mitte und eine in West. Das Prinzip ist einfach, die einen stellen Bücher hinein, andere nehmen sich Exemplare mit nach Hause.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wohin mit gelesenen Büchern? Für die Papiertonne sind sie in der Regel zu schade, auf dem Trödelmarkt sind sie nicht mehr gefragt, und der Freundeskreis ist auch schon bestens versorgt mit Lesestoff. In Ratingen-Mitte und in Ratingen-West gibt es deshalb bereits zwei öffentliche Bücherschränke, die auf Initiative der Dumeklemmer Stiftung errichtet wurden. Nun soll es einen weiteren Bücherschrank an der Speestraße in Lintorf geben, und zwar vor dem örtlichen Drogeriemarkt.

In diesen Bücherschränken findet sich jede Menge spannende Literatur und für viele ein passendes Buch. Die Öffentlichen Bücherschränke sind rund um die Uhr geöffnet und ohne jede Voraussetzung zugänglich. Unter der Überschrift: „Schnapp dir einfach ein gutes Buch

Info Die Aufgaben der Dumeklemmer-Stiftung Die Dumeklemmer-Stiftung versteht sich als Dienstleister für die Förderung und die Umsetzung von bürgerschaftlichem Engagement in Ratingen. Sie vermittelt, hilft, vernetzt – entwickelt Vorschläge, wie das ehrenamtliche Miteinander in Ratingen noch besser vernetzt werden kann. Die Dumeklemmer-Stiftung wurde von Bürgerinnen und Bürgern, von Handwerksbetrieben und Unternehmen gegründet. Sie führt die Menschen und die Ideen zusammen, die die Stadt voranbringen. Dazu sammelt die Stiftung einen Grundstock an Kapital, aus dessen Erträgen dann unterschiedliche Förderungen finanziert werden – zum Wohle der Bürger und zum Wohle der Stadt. Die Stiftung bringt Unternehmen und soziale Einrichtungen zusammen und dient als Ansprechpartnerin für alle, die in Ratingen im Sinne des Gemeinnutzes etwas bewegen wollen.

oder bring ein eigenes in die Bücherzelle“ – leben öffentliche Bücherschränke von der Dynamik des Tauschens und ihr Sortiment ist nie gleich.

Dabei achtet die Dumeklemmer Stiftung darauf, dass der Bestand in den Bücherschränken gepflegt bleibt und ergänzt aus eigenen Beständen beziehungsweise bereinigt gelegentlich. Denn auch dort gibt es zwischenzeitlich Ladenhüter. Die Bücherschränke zeugen so auch von einem Engagement für die Stadtgesellschaft.

Auf Anregung aus dem Stadtteil Ratingen-Lintorf plant die Dumeklemmer Stiftung nun einen dritten Bücherschrank in Lintorf. In Abstimmung mit der Stadtplanung ist als Standort eine Fläche vor dem Drogeriemarkt an der Speestraße vorgesehen. Eine Ratinger Firma hat durch eine Spende die finanzielle Grundlage für den Planungsbeginn ermöglicht. Außerdem hat sich die DumeklemmerStiftung im Rahmen des Landesprogrammes „Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ für 2022 um einen Heimat Scheck beworben, der in Höhe von 2000 Euro bewilligt wurde. Die einzige Bedingung, die daran geknüpft ist: Diese Mittel sind bis zum Jahresende 2022 zu verwenden. Insgesamt stehen somit bereits 3500 Euro für die Einrichtung des dritten Bücherschrankes zur Verfügung.

Die Kosten für die Beschaffung des Bücherschrankes belaufen sich insgesamt auf rund 10.000 Euro zuzüglich 500 Euro Nebenkosten. Die Aufstellung würde durch die Stadt Ratingen erfolgen. Um das Engagement der Dumeklemmer Stiftung zu unterstützen und die rechtzeitige Verwendung der Mittel aus dem Heimat Scheck zu ermöglichen wird, soll die Verwaltung den noch ausstehenden Fehlbetrag von rund 7000 Euro aus städtischen Mitteln bereitstellen. Unabhängig davon sammelt die Dumeklemmer Stiftung weitere Spenden für das Projekt, die den Fehlbetrag gegebenenfalls noch reduzieren.