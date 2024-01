In der Silvesternacht Bücherschrank in Ratingen West zerstört

Das Prinzip der sogenannten Bokx, des öffentlichen Bücherschranks, ist denkbar einfach. Jeder, der mag, kann sich von dort Bücher mitnehmen oder eigene Bücher, die er nicht mehr will, dort ablegen. Die Dumeklemmerstiftung will so das Lesen fördern und durch das denkbar niederschwellige Angebot auch Menschen an die Bücher heranführen.