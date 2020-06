Ratingen : Bücherei Herz Jesu rüstet sich für die Ferienzeit

Hildegard Pollheim (vorn) mit ihren Mitarbeiterinnen Brigitte Leitz und Marilies Falkenstein in der Bücherei an der Rosenstraße. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Hildegard Pollheim und ihr Team haben die Zwangspause genutzt, um die Bestände auf Vordermann zu bringen. Sie sortierten 2000 der gut 13.500 Medientitel aus, die nicht mehr gefragt waren. Für Nachschub wird gesorgt.

Willkommen sind alle Nutzer wieder mittwochs von 17 bis 19 Uhr und sonntags, 10.30 bis 12.30 Uhr. Das Schild „Katholische Öffentliche Bücherei“ hängt nach wie vor an einer Wand des Pfarrzentrums von Herz Jesu an der Rosenstraße. Damit endet aber auch schon der Büchereibesuch, wie man ihn seit Jahr und Tag gewohnt war. Stattdessen dies: Es gibt an der Büchertheke am Eingang eine Unterbrechung. Mit Mund- und Nasenschutzmaske ausgerüstet, muss sich jeder Gast schriftlich registrieren, anschließend die Hände desinfizieren, dann geht es weiter.