Ausstellung : Die schönsten Bücher schmücken das Schaufenster

Ratingen Bei „Spiel & Buch“ im Arkadenhof werden die prämierten Titel in fünf Kategorien über den Jahreswechsel hinaus im Schaufenster ausgestellt.

Der von der Stiftung Buchkunst seit mehr als 50 Jahren ausgerichtete Wettbewerb prämiert Titel in fünf Kategorien, die als „vorbildlich in Gestaltung, Konzeption und Verarbeitung“ beurteilt wurden – damit Inhalt und Äußeres zu einem ästhetischen Ganzen werden, sei es nun bei einem Roman, einem Sachbuch oder einem Kinderbuch. Dafür gibt es „auch im aktuellen Jahrgang wieder überzeugende Beispiele“, findet Uwe K. Frohns von der Fachbuchhandlung „Spiel & Buch“, und „dazu noch die eine oder andere Überraschung“.

So kommt der diesjährige Hauptpreisträger (neben 24 anderen Gewinnern), der großformatige, dokumentarische Text-/Bildband „Das Jahr 1990 freilegen“ vom Leipziger Spector Verlag, auf den ersten Blick eher unscheinbar daher. Was wiederum zeigt: Qualität steckt im Detail (was im Katalog der Stiftung ausführlich dargelegt wird). Ergänzt wird die Ausstellung durch eine Präsentation der Preisträger aus vergangenen Jahren. Schön wie eh und je und aktuell wie damals: Dazu gehören Titel wie „Der kleine Herr Paul stellt sich vor“ (Martin Baltscheit), der „Hals der Giraffe“ (Judith Schalansky) oder „Stand up – Feminismus für Anfänger und Fortgeschrittene“ (Julia Korbik).