Buchhandlung Peter und Paula Viele Bücher und der neueste Tratsch

Im März 1984 wurde es von ihm, vom Studenten Bernhard Schultz und von Dirk Brixius, alle drei damals Ratsmitglieder der ersten Grünen Ratsfraktion, in die Gänge gebracht. Ein etwas holpriger Beginn, denn die beiden letzteren verließen das Projekt schon 1984 wieder. Immerhin hatten sie ein erstes Bücherregal – Urmodell vieler weiterer, nicht zueinander passender Nachfolger, in die Räumlichkeiten an der Kirchgasse geräumt. Außerdem war der Laden der Treffpunkt der örtlichen Kriegsdienstverweigerer und hatte bereits den Namen „Peter und Paula“. Als rückwärtiges Lokal des damaligen Fischgeschäfts „Nordsee“ war kurzfristig auch mal der Name „Südsee“ im Gespräch. Christentum und Nachbarschaft zur Pfarrkirche siegten. Schon im Sommer 1984 stieß Anne Gansen, Germanistikstudentin, zum Buch-Café Team.