Bürokratischer Irrsinn Buchhandlung verpackt drei Tonnen Bücher

Absurd: Bücher unterliegen einer Preisbindung. Es ist also kaum möglich, den günstigsten Anbieter zu ermitteln. Deshalb werden die Aufträge ausgelost. Rund 100 Mitbewerber gebe es durchschnittlich pro Auftrag, so Schultz, der im Buchcafé Peter und Paula von Anette Gansen die Bewerbungen betreut. Damit beginnt er bereits im Oktober. Die Ausschreibungen laufen inzwischen ausschließlich digital – mit allen Tücken, die Technik so parat haben kann. Oftmals sind es Dutzende von Seiten, die die Buchhändler ausfüllen müssen. Schultz erinnert sich an eine Anekdote, in der er sich durch die Formalitäten kämpfte, sich nach dem Speichern jedoch vor leeren Seiten wiederfand. Letztlich blieb ihm nichts anderes übrig als alle Seiten auszudrucken, auszufüllen, wieder einzuscannen und anschließend auf dem digitalen Weg an die ausschreibende Stadt zu schicken.